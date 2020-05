Coronavirus, il sindaco di Napoli: “Serie A? Pronti per il finale al Sud”

ULTIME NEWS – Luigi De Magistris, sindaco della città di Napoli, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, commenta la possibilità di terminare la Serie A al Sud, visti il numero di contagi inferiori per coronavirus rispetto al Nord.

"Serie A? Bisogna seguire la linea dei contagi e vedere queste due settimane. Chiaro che al Sud il contagio è meno diffuso e si può accelerare. Sport, cultura e bellezza sono asset importanti per la ripresa e l'immagine del paese. Penso ancora a quel Napoli-Barcellona che mi sono goduto al San Paolo a fine febbraio – dice De Magistris – Io ipotizzerei per il calcio una ripartenza con l'estate, il 21 giugno. Sarebbe un torneo, quasi un campionato a parte, ma si concluderebbe e Napoli è pronta. Sarei per la trasmissione delle partite in chiaro. Va creato un accesso popolare al calcio. Ricordiamoci che sarebbe un torneo ai tempi della pandemia a porte chiuse".