Serie A, Tare: “Il Governo non può bloccare il campionato”

ULTIME NEWS – Ighli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ sulla situazione attuale della Serie A. L’albanese ha le idee chiare sul da farsi: “Non siamo preoccupati, è stata trasmessa male questa idea della Lazio che spinge per la ripresa. Quello che abbiamo ce lo siamo guadagnato, siamo solo un punto dietro alla Juve, ma ci sono ancora 36 punti da conquistare e matematicamente non abbiamo ancora nemmeno la presenza in Europa League. Ho sentito che nelle prossime ore potrebbe uscire un’altra ordinanza del ministro dello Sport che potrebbe bloccare il campionato, ma questo non è nelle loro competenze. Deve decidere la FIFA che ha detto che i campionati vanno chiusi entro la fine dell’anno solare. Siamo disposti a riprendere anche in autunno seguendo il modello del Mondiale in Qatar. Secondo me è importante finire questo campionato perché sarà di grande importanza per gestire quello dopo”.

Intanto ecco la posizione del Ministro Spadafora sulla ripresa degli allenamenti, continua a leggere >>>