Ripresa Serie A – Milan, Gabbia: “Noi ce la metteremo tutta”

MILAN NEWS – Ieri pomeriggio, ai microfoni di ‘Rai Sport‘, Matteo Gabbia, classe 1999, giovane difensore del Milan, ha sottolineato come la testa dei calciatori rossoneri, al momento, sia tutta proiettata all’eventuale ripresa del campionato di Serie A.

“Dodici partite alla fine sono ancora tante, dovremo cercare di mettercela tutta – le dichiarazioni di Gabbia, riportate dal ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina -. Non posso considerarmi un titolare inamovibile della difesa in questo momento, ma cercherò di fare del mio meglio in ogni allenamento, in modo da prendere la fiducia del tecnico e fare più presenze possibili”.

I giocatori del Milan, in questi giorni, si sono allenati in maniera individuale al 'Milanello Sports Center' di Carnago (VA), con un unico assente di lusso.