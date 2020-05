Milan, altro giro di tamponi: solo Kessie in quarantena

MILAN NEWS – In vista della ripresa degli allenamenti collettivi anche a Milanello, ieri è cominciato un nuovo giro di tamponi a cui si sono sottoposti i primi calciatori e elementi dello staff tecnico. Tra oggi e domani tutti saranno sottoposti agli esami e per giovedì arriveranno gli esiti. Qualora tutti fossero negativi come due settimane fa, allora potrà cominciare l’attività di gruppo. Già oggi potrebbero avvenire degli esercizi con gruppetti di massimo 4 persone.

Al momento l’unico in quarantena è Franck Kessie, rientrato la scorsa settimana dalla Costa d’Avorio con un volo privato. Si è unito ai compagni, invece, Rade Krunic, l’ultimo in ordine di tempo. Intanto, ieri il Cts ha modificato il protocollo nel caso in cui un calciatore risulti positivo>>>

