Gabbia: “Milan, farò del mio meglio. Futuro? Ecco cosa penso”

NEWS MILAN – Prima dello stop dovuto al coronavirus, avevamo avuto il piacere di assistere ad alcune partite del giovanissimo Matteo Gabbia. Il difensore, classe 1999, ha rilasciato un’intervista ai colleghi di Rai Sport nella quale parla della sua quarantena, della ripresa della Serie A e del suo futuro legato o meno al Milan.

Sul prosieguo della stagione 2019/2020 in Serie A: “Mancano 12 partite alla fine della stagione, sono ancora tante. Noi dovremo cercare di mettercela tutta in tutte le partite che andremo ad affrontare”.

Il futuro suo e del Milan: “Penso che nel calcio i risultati siano una parte fondamentale. Io come giocatore cercherò di focalizzarmi solo su questo e non andrò a pensare a quello che verrà dopo”.

Sulla sua quarantena: “Ho impegnato il tempo allenandomi molto e ho imparato a convivere al 100% con le persone della mia famiglia che magari durante l’anno vedo meno”.

L’esordio e le partite giocate prima dello stop: “Sicuramente il periodo prima dello stop è stato per me molto importante, è stato un inizio al calcio che conta. Certamente non posso considerarmi un titolare inamovibile della difesa in questo momento. Cercherò di fare del mio meglio in ogni allenamento, in modo da prendere la fiducia del mister e fare più presenze possibili da qua alla fine della stagione”.

