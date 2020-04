UEFA, il presidente della commissione medica: “Si può ripartire”

ULTIME NEWS – Tim Meyer, presidente della commissione medica della UEFA, ha le idee chiare in merito ad una possibile ripartenza dei campionati. Ecco le sue parole: “Nel discutere qualsiasi ritorno al calcio competitivo e di livello élite, la salute dei giocatori, di tutti coloro che sono coinvolti nelle potenziali partite e del pubblico in generale è di fondamentale importanza. Tutte le organizzazioni calcistiche che stanno pianificando il riavvio delle loro competizioni realizzeranno protocolli completi che dettano le condizioni sanitarie e operative garantendo che sia tutelata la salute delle persone coinvolte nelle partite e che sia preservata l’integrità delle politiche pubbliche. In queste condizioni e nel pieno rispetto della legislazione locale, è sicuramente possibile pianificare il riavvio delle competizioni sospese durante la stagione 2019/2020“. Intanto ecco i retroscena di mercato raccontati da Jesus Suso, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓