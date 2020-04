Suso: “Cercato da Fiorentina, Inter e Roma: ecco com’è andata”

CALCIOMERCATO MILAN – Jesús Suso, classe 1993, esterno offensivo di proprietà del Milan ed attualmente in prestito con diritto di riscatto al Siviglia, è intervenuto in collegamento con ‘Sky Sport 24‘ rilasciando una bella e lunga intervista. In merito la possibilità di lasciare il Milan già negli anni scorsi, Suso ha fornito delle interessanti rivelazioni.

“Vicino alla Fiorentina? Ho avuto un incontro con Rocco Commisso e il direttore sportivo. Mi hanno fatto un’offerta importante, c’era anche Vincenzo Montella allenatore, e io per educazione ho ascoltato la loro proposta”. Suso, dichiarando come la Serie A lo abbia reso il calciatore che oggi è, ha spiegato che gli piacerebbe, un giorno, tornare magari nel nostro campionato.

Intanto, però, ha svelato come sia stato vicino all'Inter: "Sì è vero, e ho parlato con Luciano Spalletti, che mi aveva promesso che con lui sarei diventato un giocatore migliore. E' un grande allenatore, ma mi dispiaceva lasciare il Milan. Ho parlato anche con la Roma quando c'era Monchi, ma non c'è stato mai nulla di concreto".