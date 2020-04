Calciomercato Milan – Dalla Spagna: riscatto Suso, le novità

CALCIOMERCATO MILAN – Come riporta questa mattina ‘AS’, in caso di definitiva sospensione della Liga spagnola il Siviglia arriverebbe terzo in campionato. In questo caso si assicurerebbe la qualificazione alla prossima Champions League e, dunque, scatterebbe l’obbligo per il club andaluso di riscattare dal Milan Jesùs Suso per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. In questo caso, il club rossonero metterebbe a bilancio un’ottima plusvalenza, avendo comprato Suso per soli 300mila euro.

