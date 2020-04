Galliani: “Tempi sbagliati: riprenderei ad agosto per giocare a settembre”

ULTIME NEWS – Lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera da parte dell’ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani. L’ad del Monza ha parlato in particolare delle spaccature che si sono venute a creare in vista della ripartenza della Serie A.

“Non credo che il problema risieda nelle figure che presiedono queste istituzioni. L’origine di tutti i mali è l’imposizione della Uefa di far terminare tutti i campionati entro il 2 agosto per dare spazio nelle settimane seguenti alle finestre europee e ricominciare poi a settembre con i nuovi gironi delle coppe. La questione non è cosa pensano Spadafora, Gravina o Malagò, poi in questa polemica non voglio entrare. Il punto è un altro. Sono sbagliati i tempi, lo ribadisco”, ha dichiarato Galliani.

“Sarebbe stato meglio assecondare le osservazioni della Fifa e consentire ai singoli campionati di poter concludere i tornei con le squadre sì al lavoro, ma da agosto e in campo da settembre. Adesso il virus c’è, è in giro, lo sappiamo. Diverso invece un periodo in cui, si spera, la curva del contagio si sarà abbassata. E poi la nuova stagione si sarebbe disputata nell’anno solare 2021, magari spostando gli Europei a novembre-dicembre per allinearsi ai Mondiali che si giocano negli stessi mesi dell’anno successivo”.

Sulla priorità del calcio: “In questo momento la priorità è la salute, ma non c’è dubbio che viviamo in un sistema globale. Se i nostri 3 principali competitor – Spagna, Inghilterra e Germania – riprendono a giocare, rischiamo di non essere più competitivi con loro. Il calcio italiano perderebbe 700 milioni e si avvierebbe ad una decrescita felice, mentre gli altri continuerebbero ad incassare. Non capisco perché la Uefa voglia far correre il rischio alle singole leghe di non poter finire i campionati”. Novità sul futuro di Paolo Maldini al Milan: le ultime>>>

