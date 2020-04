Maldini, futuro incerto: ecco a quali condizioni resterà al Milan

NEWS MILAN – Tra i vari dossier finiti in queste ultime settimane sulla scrivania dell’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis, quello relativo al futuro di Paolo Maldini potrebbe essere uno tra gli ultimi ad essere affrontato e risolto.

Paolo valuterà e cercherà di capire. Difficile che rimanga in caso di depotenziamento del suo ruolo nella società, passando magari da direttore tecnico a consulente di mercato da interpellare solo in alcune situazioni. In questi giorni viene descritto molto positivamente in termini di operatività e coinvolgimento, a partire dalle 3 videoconferenze a settimana che fa proprio con Gazidis. Meglio non dare nulla per scontato e aspettare il termine della stagione. Ci sono novità anche sul fronte Rangnick: ecco le ultime>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓