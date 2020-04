Milan-Rangnick, notevole distanza tra le parti: ecco il motivo

NEWS MILAN – Ci sono pratiche da sbrigare più in fretta e altre che andranno risolte al termine della stagione, sempre che questa abbia una fine “naturale”. Una di queste, in casa Milan, è certamente il capitolo allenatore e la Gazzetta questa mattina ha fatto il punto della situazione.

Il club rossonero non ha negato i contatti avuti con Ralf Rangnick negli scorsi mesi, ma ribadiscono notevole distanza tra le parti a causa di richieste molto importanti – e giudicate eccessive dalla proprietà – avanzate dal tedesco. Allo stesso tempo la proprietà riconosce la bontà dell’operato di Stefano Pioli. Chiunque siederà sulla panchina rossonera dovrà fare i conti con un mercato molto attento, morigerato e rivolto soprattutto ai giovani. Non mancheranno, tuttavia, alcune deroghe sugli ingaggi, come quelli di Romagnoli e Ibrahimovic. Ieri il presidente del Flamengo ha svelato il costo dell’operazione Paquetà: CONTINUA A LEGGERE>>>

