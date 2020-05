Spadafora: “Ripresa Serie A? Non mi espongo in previsioni. Speriamo”

NEWS SERIE A – Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport del Governo Italiano, ha parlato della possibilità che riprendano i campionati di calcio, Serie A in testa. Ecco le dichiarazioni di Spadafora, riportate da ‘Calcio & Finanza‘: «Non mi espongo in previsioni, dobbiamo stare attenti e sperare che da qui al 18 maggio i dati sul contagio siano positivi, così potremo riaprire pian piano».

Sulle partite da giocare a porte chiuse, Spadafora ha confermato al 100% l’eventualità. «Nel prossimo Decreto, che avrà misure valide dal 18 maggio e per le successive due settimane, spero possa esserci la data certa di riapertura di tutte le strutture sportive. Il mio auspicio è che tutti possano ripartire entro fine mese».

«Il mio parere e quello del Governo è che si debba andare nella direzione di dare fiducia e riaprire anche le strutture sportive, ma sempre in sicurezza e nel rispetto della salute di tutti, compresi i gestori degli impianti. Il nostro impegno è quello di produrre rapidamente i protocolli necessari per la ripartenza, perché un conto è aprire un circolo, un conto una palestra, un altro ancora una piscina», ha continuato Spadafora.

Nel prossimo DPCM, ha proseguito il Ministro dello Sport, «ci sarà un fondo di supporto alle Associazioni sportive dilettantistiche, che si somma al fondo da 100 milioni di euro gestito dall’Istituto per il Credito Sportivo per un prestito a tasso zero. Il nuovo provvedimento sarà un aiuto ‘una tantum‘ per la ripartenza di queste realtà: non riesco ancora a quantificare la misura perché sono in corso trattative con il Ministero dell’Economia ma posso assicurare che ci sarà».

«Questi tre mesi di stop hanno causato dei danni – ha proseguito Spadafora, rispondendo alle interrogazioni della Commissione Cultura della Camera dei Deputati -: ecco perché nel Decreto di prossima approvazione sono contenute misure per permettere il recupero dei danni subiti e mettere a disposizione le risorse necessarie alle riaperture in sicurezza», ha spiegato sull'attività dello sport di base. Infine, una considerazione sui bonus per i collaboratori sportivi: «Con la delibera di oggi di Sport e Salute arriviamo al pagamento dei bonifici per oltre il 70% degli aventi diritto al bonus per i collaboratori sportivi» relativo a marzo. Una misura che «replicheremo sicuramente nei prossimi mesi, semplificando e accelerando le procedure».