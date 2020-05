Serie A – Convocata un’assemblea d’urgenza: ecco quando

ULTIME NEWS – Come riporta il sito ufficiale di RaiSport, la Lega Serie A ha convocato d’urgenza un’assemblea in videoconferenza per il giorno mercoledì 13 maggio.

Fra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre alle comunicazioni del Presidente Paolo Dal Pino e dell’AD Luigi De Siervo, i club si aggiorneranno in merito alla possibile ripresa del campionato e al rapporto con i licenziatari per i diritti audiovisivi del torneo per il triennio 2018-2021. A sensazione, la settimana prossima, potrebbe essere quella decisiva per capire se la Serie A ripartirà oppure no.

Nel frattempo, Ralf Rangnick, continua a studiare l’italiano e si pone degli obiettivi. Per saperne di più al riguardo, clicca qui >>