Milan, Rangnick continua a studiare l’italiano: ecco l’obiettivo

MILAN NEWS – Quale sarà il futuro di Ralf Rangnick? Sarà effettivamente il nuovo allenatore del Milan nella prossima stagione? E’ lo stesso tedesco a parlare nell’intervista rilasciata alla Bild: “Hanno chiesto se ci fosse la possibilità di collaborare – ha raccontato Rangnick alla Bild -. Di conseguenza ho informato la Red Bull e successivamente ci sono stati colloqui con il mio procuratore. Non posso escludere del tutto che andrò al Milan. Al momento però il club e il campionato hanno altri problemi”.

Rangnick in ogni caso si porta avanti nel lavoro, studiando perfettamente l’italiano: l’obiettivo sarebbe quello di presentarsi alla prima conferenza stampa da allenatore del Milan senza interpreti al suo fianco. Il tedesco in realtà ha cominciato anche a scrivere l’italiano: il suo status di WhatsApp è “Sono i sogni a far vivere l’uomo“, citazione di Enzo Ferrari. Intanto ecco la nostra esclusiva a Massimo Ambrosini, continua a leggere >>>