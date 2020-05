Calciomercato estivo 2020: ecco i termini preliminari della FIGC

CALCIOMERCATO MILAN – Al termine del Consiglio odierno, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in un comunicato ufficiale, ha anche sottolineato le date della finestra per il calciomercato estivo 2020.

“Nelle more della definizione dei nuovi termini di tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021, che saranno stabiliti prossimamente, ha deliberato i termini di deposito dei contratti preliminari: dal 1° giugno al 31 agosto“.

Già tra dieci giorni, dunque, sarà possibile depositare contratti preliminari per la prossima stagione nonostante, a conti fatti, sarà ancora in corso l’annata 2019-2020. MA CI SARANNO PLAYOFF E PLAYOUT IN SERIE A? SCOPRILO QUI >>>