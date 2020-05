Serie A – Coronavirus, Cairo: “Pensiamo anche al prossimo campionato”

NEWS TORINO – Urbano Cairo, Presidente del Torino, è tornato a parlare di un’eventuale ripartenza del campionato di Serie A 2019-2020. Ai microfoni dell’agenzia di stampa ‘ANSA‘, Cairo ha dichiarato come il calcio debba ripartire, ma in sicurezza, poiché, a detta del patron granata, non è corretto mettere a rischio sia la salute dei calciatori sia di tutti quelli che gravitano intorno alla squadra.

"Tutto questo va fatto in grande sicurezza, vanno approvati dei protocolli affidabili sia per gli allenamenti che per le partite", ha detto Cairo, presente a Superga per commemorazione del Grande Torino a 71 anni dalla tragedia. "Ora – ha concluso Cairo – è importante pensare anche alla prossima stagione: è fondamentale ripartire per il campionato dell'anno prossimo, il tempo passa velocemente e la situazione è molto grave".