Serie A 2020/2021, novità clamorose in arrivo: cambia il format

NEWS MILAN – Il ritardo nel concludere la stagione attuale, causa coronavirus, potrà inevitabilmente creare problemi e ritardi anche per la prossima. Nel 2020/2021 peraltro non sono ammessi ritardi per l’inizio della Serie A, in quanto in estate si giocheranno gli Europei, dunque la partenza non potrà essere ritardata di molti.

Giungono, proprio in tal senso, novità clamorose circa un cambio di format per la stagione di Serie A 2020/2021. Secondo le indiscrezioni de La Repubblica, si potrebbe ricorrere ad una riduzione delle giornate e ad un finale con play-off e play-out. Nello specifico si giocherebbe una stagione regolare di 19 giornate e poi play-off e play-out da 10 squadre ciascuno. Da capire come funzionerebbero le sfide in casa e fuori casa per le prime 19 giornate.

Al momento è solo un’indiscrezione, vedremo se verrà confermata o meno prossimamente. Quel che è certo è che le tempistiche attuali non permettono l’avvio della prossima stagione di Serie A a metà agosto, perché tecnicamente in quel periodo (agosto 2020) si concluderà l’attuale campionato e prenderà il via la fase finale delle competizioni UEFA. Insomma, i tempi stringono, urge una soluzione. Potrebbe essere questa? Staremo a vedere.

