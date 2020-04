Ordine: “Spadafora, sarai il becchino del calcio italiano!”

ULTIME NEWS – Franco Ordine, in un video postato da ‘Sport Mediaset’, è esploso di rabbia nei confronti del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Accuse pesanti che riguardano il possibile stop della Serie A: “Lei sta giocando a fare il cowboy contro gli indiani del calcio? Non è bello, non è divertente. Qui in palio c’è l’esistenza di un’industria che sovvenziona tutto lo sport. Se può, glielo dica anche al suo amico Malagò. Se per caso dovesse saltare per aria la Serie A perderebbe, secchi, 720 milioni di euro! Ma lei si rende conto? Lo so, lo capisco, lei teorizza la ‘decrescita felice’, ma si ricordi che la decrescita sarà solo decrescita e di felice non ci sarà più nulla. Lei passerà alla storia come colui che ha affossato il calcio italiano!“.

