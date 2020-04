Suso: “Giampaolo? Tatticamente da 10, ma abbiamo visto subito i fantasmi”

NEWS MILAN – Jesús Suso, classe 1993, esterno offensivo di proprietà del Milan ed attualmente in prestito con diritto di riscatto al Siviglia, è intervenuto in collegamento con ‘Sky Sport 24‘ rilasciando una bella e lunga intervista. In merito a cosa non ha funzionato nei primi mesi dell’annata in rossonero con Marco Giampaolo, Suso ha spiegato:

“Provo a imparare qualcosa da ogni allenatore che ho avuto. Giampaolo tatticamente era da 10: sapeva tutto quello che si doveva fare dal punto di vista tattico. Il problema è che tutta l’estate abbiamo giocato bene, ma dopo l’amichevole contro il Cesena abbiamo iniziato a vedere dei fantasmi. Dopo la sconfitta contro l’Udinese abbiamo iniziato ad avere dei dubbi, cambiando sistema di gioco provato per tutta l’estate”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI SUSO >>>