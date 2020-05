Coronavirus – Bundesliga, è di Haaland il primo gol della ripresa (Video)

ULTIME NEWS – Si ritorna a giocare a calcio. Dopo lo stop per l’emergenza per l’emergenza coronavirus, si prova a tornare alla normalità con la ripresa dei campionati di calcio. La Bundesliga è ripresa nella giornata di oggi, e il gol della “rinascita” è stato siglato tanto per cambiare da Erving Braut Haaland. L’attaccante del Borussia Dortmund è andato a segno nella partita in corso contro lo Schalke 04. Per l’attaccante norvegese è il nono gol in dieci partite con il club tedesco. Ecco il video con il gol. INTANTO IBRAHIMOVIC LANCIA UN MESSAGGIO ALLA BUNDESLIGA, CONTINUA A LEGGERE >>>

