UEFA, Ceferin: “Non credo che qualcuno voglia boicottare la Serie A”

Aleksander Ceferin, Presidente dell'UEFA, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport dove ha parlato della situazione del calcio italiano in base a ciò che accade con il Coronavirus.

Queste le parole di Ceferin: “Non credo a tentativi di boicottaggio da parte del calcio italiano. Nessuno vuole essere bollato come irresponsabile e le leghe nazionali stanno redigendo protocolli molto seri che ci proteggeranno, anche se il rischio zero non esiste.

Sul problema nuovo positivo, Ceferin dice: “Ritengo fondamentali le decisioni che le autorità scientifiche prendono. In alcuni paesi, vedi la Germania, ci sono soluzioni più mirate a far riprendere l’attività e non a fermarla”.

