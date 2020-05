UEFA, Ceferin: “Rivedremo il Fair Play Finanziario: ecco la nostra idea”

ULTIME NEWS – Aleksander Ceferin, Presidente della UEFA, ha rilasciato una lunga e dettagliata intervista a ‘The Guardian‘ sullo stato di salute del calcio mondiale. Queste le dichiarazioni di Ceferin:

Sulle modifiche al Fair Play Finanziario in seguito la pandemia da coronavirus: “Le regole in vigore vanno rispettate, chi non le segue, verrà sanzionato, ma ovviamente pensiamo sempre a come migliorare i nostri regolamenti e, se necessario, adattarci ai nuovi tempi. Questo non accadrà molto presto ma stiamo pensando di apportare alcune modifiche per migliorare il Financial Fair Play, modernizzandolo e facendo qualcosa in più per accrescere l’equilibrio competitivo. Stiamo anche prendendo in considerazione una sorta di “luxury tax”. Quindi, ci sono molte idee ma credetemi, durante questi tempi difficili abbiamo smesso di pensare più o meno ai cambiamenti che accadranno in futuro. Ora dobbiamo guidare la nostra nave sulla rotta giusta e siamo vicini a farlo. Quindi, quando le cose si calmeranno, torneremo ai vecchi compiti”.

Sull’esclusione di due anni dalle coppe del Manchester City: “La decisione è stata presa e ora il caso è nelle mani del Tribunale Arbitrale per lo Sport (TAS), che deciderà. Questo è assolutamente tutto ciò che posso dire, per due motivi. In primo luogo, gli organismi indipendenti hanno preso la decisione, io no, e in secondo luogo, non conosco il caso abbastanza bene e non mi piacciono le persone che commentano questioni che non conoscono bene. Ci sono troppe persone che commentano argomenti diversi di cui non hanno idea. Non voglio più commentare questo caso”.

Sui problemi nel calcio europeo in seguito la diffusione del CoVid_19: “C’è ancora molto lavoro da fare. Sono stato in Svizzera la scorsa settimana per la prima volta in due mesi e ho avuto incontri dalle ore 09:00 alle ore 23:00. Ci sono così tante decisioni da prendere e così tanti problemi di calendario, oltre alle dozzine di milioni di dollari che perderemo. È quindi difficile addormentarsi di notte. La situazione per la UEFA non è così allarmante, non siamo in una situazione pericolosa, ma ci preoccupiamo ancora dei club, delle Leghe e delle parti interessate, quindi è molto lavoro”.

Sul posticipo degli Europei al 2021: “All’inizio dell’emergenza era ancora peggio, non riuscivo ad addormentarmi fino alle ore 04:00 del mattino. Proprio in una di quelle notti insonni ho preso la decisione di posticipare l’Europeo. Sono fiducioso che l’Europeo si potrà giocare il prossimo anno e non vedo perché no, sarei pronto a scommetterci. Non penso che questo virus durerà per sempre. Penso che passerà prima di quanto molti pensano”.

Sulla presunta, seconda ondata di contagi: “È una situazione grave, ma i contagi stanno calando e siamo più attenti nell’applicare le misure. Sappiamo di più sul virus e in generale sono una persona ottimista. Non mi piace questa visione apocalittica secondo cui dobbiamo aspettare la seconda e la terza ondata o anche la quinta ondata … le persone che conosciamo probabilmente moriranno un giorno, ma dobbiamo preoccuparci oggi? Io non la penso così. Siamo pronti e seguiremo le raccomandazioni delle autorità, ma sono assolutamente sicuro, personalmente, che il buon vecchio calcio con i tifosi tornerà molto presto”.

Sulle conseguenze della pandemia nel calcio e nella società: "Non penso che nulla cambierà per sempre. È una nuova esperienza e quando ci libereremo di questo sanguinoso virus le cose torneranno alla normalità. Il calcio non è cambiato dopo la seconda guerra mondiale, o la prima guerra mondiale, e non cambierà nemmeno a causa di un virus. La gente ha detto molte volte che il mondo non sarà più lo stesso dopo … questo potrebbe essere vero, ma il mio punto di vista è, perché non pensare che il mondo sarà migliore dopo questo virus? Perché non pensare che saremo più intelligenti, o finalmente capiremo quanto siamo fragili, quanto non siamo protetti nei confronti della natura? Quindi, ci sono sempre lezioni da imparare".