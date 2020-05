Calciomercato Milan – Calhanoglu certo del rinnovo

MERCATO MILAN – Come riportato questa mattina da Tuttosport, tra i giocatori in scadenza a giugno 2021 Hakan Calhanoglu è l’unico certo del rinnovo di contratto. Se per Mateo Musacchio, Ricardo Rodríguez, Gigio e il fratello Antonio Donnarumma, Pepe Reina e Ante Rebic ci sono diverse incognite sul loro futuro, per quanto riguarda il numero 10 turco, invece, il club proporrà senza dubbio il rinnovo.

Calhanoglu era stato cercato in passato anche dal Lipsia di Rangnick, quindi, qualora dovesse arrivare il tedesco al Milan, il centrocampista verrà senza dubbio confermato. Resta da capire, secondo il quotidiano piemontese, se Hakan vorrà rinnovare oppure tornare in Bundesliga dove ha ancora un buon mercato. Intanto, il Milan certamente blinderà Theo Hernandez: sarà la colonna del futuro>>

