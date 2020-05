Ibrahimovic e la sua Ferrari Monza SP2: ecco quanto vale (FOTO)

NEWS MILAN – Zlatan Ibrahimovic è tornato ieri a Milano, richiamato dal Milan per la ripresa degli allenamenti. Lo svedese trascorrerà la ‘quarantena’ di due settimane direttamente a Milanello, dove nel frattempo si allenerà. Ma in Svezia Ibra è stato ‘beccato’ a bordo della Ferrari Monza SP2.

Secondo quanto riferiscono i colleghi del portale aftonbladet.se, Zlatan non poteva nemmeno essere a bordo dell’auto. Perché? La sua Ferrari è stata sospesa lo scorso 30 marzo. Ibra è stato fermato alla guida lo scorso week-end.

La responsabile stampa dell’agenzia di trasporti svedese Mikael Andersson conferma a Sportbladet che l’auto è stata sospesa e che quindi è stata guidata illegalmente. Ibra rischia una multa tra i 1.200 e i 2000 SEK (corona svedese), in euro sarebbero tra i 113 e i 188€. Insomma, una cifra fondamentalmente irrisoria per Zlatan.

Il bolide guidato da Ibrahimovic ha un valore di 1,5 milioni di euro circa. Si tratta di una serie di modelli speciali limitati, ispirati alle vetture “barchette” degli anni ’50. La Ferrari Monza SP2 è stata riprodotta soltanto in 500 modelli circa, e il marchio di Maranello l’ha venduta solo a determinati clienti. Vedremo se Ibra farà portare l’auto in Italia. Intanto novità su Maldini-Ibrahimovic per il prossimo futuro >>>