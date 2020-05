Calciomercato Milan – Senza Maldini, difficile conferma per Ibrahimovic

CALCIOMERCATO MILAN – Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, non è più così sicuro di restare dirigente del Milan anche nella prossima stagione. Il possibile arrivo di Ralf Rangnick, che, oltre al ruolo di allenatore vuole anche quello di ‘deus ex machina‘ sul mercato, di fatto, farebbe fuori la bandiera rossonera dal club di Via Aldo Rossi.

Da qui, ieri, le dichiarazioni, forti, di Maldini verso Rangnick. Parole, che, però, secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, non porteranno al licenziamento dell’ex numero 3 perché il suo bersaglio, a differenza di quanto detto da Zvonimir Boban tempo fa, non erano dirette ad Ivan Gazidis, e perché, si dice, fossero concordate con il club rossonero.

La permanenza di Maldini al Milan, comunque, era e rimane difficile. Nel caso in cui, a fine stagione, Maldini dovesse andare via, si farebbe difficile anche una conferma di Zlatan Ibrahimovic, centravanti svedese in scadenza di contratto che proprio Boban e Maldini avevano voluto, con tutte le loro forze, riportare a Milano dopo sette anni e mezzo dalla sua cessione al PSG.