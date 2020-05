Calciomercato Milan – Difesa, occasione Foyth: le ultime | News

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.it‘, Juan Foyth, classe 1998, difensore centrale argentino in forza al Tottenham di José Mourinho, potrebbe andare via nella prossima finestra di calciomercato per giocare con maggiore continuità.

Foyth, giunto nel 2017 a Londra dagli argentini dell’Estudiantes, non ha trovato molto spazio nella degli ‘Spurs‘ in questi primi tre anni: appena 32 presenze totali, di cui soltanto 7 in questa stagione. Un minutaggio troppo basso ed una crescita che, continuando così, rischia di arenarsi.

Ecco perché, in estate, Foyth potrebbe andare via per giocare con più continuità e, in tal caso, la Serie A italiana, per lui, diventerebbe una meta plausibile ed una destinazione sicuramente gradita. Abile a giocare tanto da centrale quanto da terzino destro, il suo cartellino costa tra i 13 ed i 15 milioni di euro.

Cifra, sicuramente, alla portata di un club come il Milan che, presumibilmente, si priverà di Mateo Musacchio, destinato a tornare nella Liga. Foyth, il cui contratto con il Tottenham scadrà il 30 giugno 2022, è anche in possesso del passaporto spagnolo. Particolare che, in questi casi, è sempre bene non sottovalutare.

Non soltanto Milan, però, sulle tracce di Foyth: il giocatore piace anche ad Atalanta e Fiorentina, e, nelle ultime ore, come ha scritto il ‘Mundo Deportivo‘, sembra che alla corsa per il suo cartellino si sia iscritto anche il Barcellona. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>