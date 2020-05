Milan, l’addio di Maldini è vicino a prescindere da Rangnick

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, le continue dichiarazioni di Rangnick hanno infastidito non solo Maldini, ma anche altre componenti all’interno del Milan. Nonostante questo, però, il candidato numero per la panchina rossonera resta il tedesco, anche se ci sono diversi tasselli da sistemare.

Rangnick è come se volesse stanare il Milan a fare il passo decisivo, ma di certo il contesto particolare che stiamo vivendo non aiuta a sbloccare la situazione. La cosa certa in ogni caso è che lo sfogo di Maldini allontana ancora di più l’ex capitano dal Milan, forse a prescindere dall’arrivo o meno di Rangnick. Ovviamente la convivenza con il tedesco è impossibile, a maggior ragione dopo le dichiarazioni di ieri. Intanto Stefano Eranio ha dei dubbi, continua a leggere >>>