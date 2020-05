Rangnick e le continue dichiarazioni sul Milan: l’obiettivo del tedesco

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Ralf Rangnick. Il tedesco nelle ultime settimane ha rilasciato diverse dichiarazioni sul Milan che hanno mandato su tutte le furie Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica. L’ultima risale proprio alla giornata di ieri: “Ho già detto che un po’ di tempo fa c’è stato un contatto con il Milan ma, a causa del coronavirus, ora ci sono temi più importanti. Per convincermi ad accettare una sfida del genere devono combaciare tantissime componenti»

Il club è infastidito da queste continue dichiarazioni, ma Rangnick resta comunque il candidato numero uno per la panchina rossonera. E' come se il tecnico tedesco volesse stanare il Milan a fare il passo decisivo, ma di certo il contesto particolare che stiamo vivendo non aiuta a sbloccare la situazione.