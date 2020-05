Pirlo sul paragone con Tonali: “È più forte di me, vi spiego perché”

NEWS MILAN – Cosa ne pensa Andrea Pirlo di Sandro Tonali? Il giovane talento del Brescia è stato spesso paragonato all’ex Milan, anche se in molti hanno ribadito le diversità tra i due centrocampisti. Tonali è stato peraltro accostato con insistenza ai rossoneri, anche se ultimamente si è parlato di un’accelerata dell’Inter.

Questo il pensiero di Pirlo su Tonali: “Dicono che Tonali possa essere il mio erede, ma secondo me non mi assomiglia come tipo di calciatore. Forse più per i capelli lunghi o perché gioca nel Brescia”. Così l’ex regista rossonero, intervenuto in diretta Instagram con Nicolò De Devitiis de Le Iene.

“È diverso da me come giocatore, è molto più completo – afferma Pirlo -. Sa fare sia la fase difensiva che quella di impostazione. Un mix tra me e altri calciatori. Di sicuro è il più promettente dei centrocampisti che ci sono in Italia. Non lo vedo come erede perché siamo differenti, ma diventerà un grande“. Intanto novità di calciomercato sul Milan e Federico Chiesa >>>

