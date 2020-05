Calciomercato – Fiorentina su Paquetà? Il Milan punta Chiesa

CALCIOMERCATO MILAN – È noto da settimane l’interesse della Fiorentina per Lucas Paquetà. Il Milan dal canto suo avrebbe chiesto informazioni su due giocatori: Federico Chiesa e Nikola Milenković. Lo riferisce Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter.

Federico Chiesa è il gioiello indiscusso della squadra viola. Il suo valore però è altissimo, si parla di oltre 50 milioni di euro. Secondo Schira addirittura 70 milioni. Insomma, una cifra probabilmente fuori portata per il Milan.

Nikola Milenkovic è sicuramente un’operazione più ‘fattibile’. Si tratta di un difensore centrale classe 1997, autore di una buona stagione: 29 presenze e 3 gol segnati, bottino niente male per un centrale. 195 cm d’altezza, 22 anni ed un valore che supera già i 20 milioni di euro (almeno secondo i dati di Transfermarkt). Ha un contratto fino al giugno 2022 con i viola.

La Fiorentina invece non vorrebbe inserire né l’uno né l’altro nell’operazione Paquetà, ma avrebbe proposto Pol Lirola. Si tratta sempre di un classe ’97, che può adattarsi da terzino destro ma il suo ruolo naturale è più in zona offensiva. 27 presenze, 1 gol e 2 assist nel corso di questa stagione ancora in corso. Vedremo quali saranno le trattative tra Milan e Fiorentina. Intanto sul futuro di Paquetà c’è anche un top club >>>

