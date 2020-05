Calciomercato Milan – Fiorentina su Paquetà, ma spunta il PSG

CALCIOMERCATO MILAN – Lucas Paquetà non ha molte probabilità di restare al Milan la prossima stagione. Arrivasse un’offerta congrua, potrebbe essere ceduto. Da mesi si parla di Fiorentina, anche se non è noto quanto possano offrire i viola.

Secondo le ultime indiscrezioni, l'interesse della Fiorentina resta in stand-by fin quando non si conosceranno le vere intenzioni del PSG. Leonardo, che nel gennaio 2019 lo acquistò dal Flamengo, è ancora innamorato calcisticamente del suo connazionale. Paquetà, va detto, nei giorni scorsi era stato messo al corrente dell'interesse della Fiorentina, accettando l'eventuale trasferimento.

