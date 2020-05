Coronavirus – Tampone per Kessié: l’esito del controllo sull’ivoriano

MILAN NEWS – Peppe Di Stefano, in collegamento da Milanello per ‘Sky Sport‘, ha parlato della situazione di Franck Kessié, classe 1996, centrocampista ivoriano del Milan che, come si ricorderà, è stato l’ultimo elemento della rosa rossonera a rientrare in Italia dall’estero, proveniente dalla Costa d’Avorio e, che, attualmente, si trova in quarantena.

“Ieri c’è stato il terzo blocco di tamponi, oggi arriveranno i risultati. Si spera che siano tutti negativi. Una notizia positiva arriva sul fronte Kessié, il giocatore si è sottoposto ieri ad un tampone ed era negativo – ha detto Di Stefano -. Si aspetta, a questo punto, un altro tampone fra qualche giorno che se negativo farebbe rientrare l’ivoriano in gruppo. La squadra lavorerà oggi pomeriggio e domani mattina con la domenica libera”.

