From Milan with Love: artisti e vip uniti contro il coronavirus

MILAN NEWS – (fonte: acmilan.com)

MILANO / NEW YORK (3 maggio, 2020) – AC Milan e Roc Nation questa sera hanno reso omaggio a coloro che combattono in prima linea il COVID-19 in Italia e in tutto il mondo attraverso l’evento virtuale ‘From Milan with Love’.

Trasmesso in streaming a partire dalle ore 21 su TIDAL e su tutte le piattaforme digitali e i canali social ufficiali AC Milan, inclusa l’App ufficiale AC Milan, ‘From Milan with Love’ è stato presentato dal vincitore del GRAMMY DJ Khaled e dalla conduttrice e giornalista di DAZN Diletta Leotta.

Durante lo speciale di un’ora, sono andate in onda le performance di grandi artisti della musica internazionale come Alicia Keys, Kelly Rowland, Robin Thicke, Gavin Rossdale e Chris Traynor dei Bush, Jay Buchanan dei Rival Sons, Lola Ponce, Matteo Bocelli, Capo Plaza e Rkomi.

Gli eroi che stanno combattendo il Covid-19 in prima linea hanno ricevuto un omaggio anche da altri personaggi della musica, dello sport e di tutto il panorama internazionale come i Jonas Brothers, Kakà, Thierry Henry, Paolo Maldini, Carlo Cracco, Danilo Gallinari, Normani, Jannik Sinner, Charlie Sloth oltre che dai calciatori del settore giovanile del Milan e da tutti i tifosi rossoneri.

I fondi raccolti durante l’evento live “From Milan with Love” verranno donati a Fondazione Milane alla onlus Direct Relief.

Potete accedere agli highlights della serata al link: https://wetransfer.com/downloads/47230eb5226d49fc14d71a1ac44d174320200503185551/828228

