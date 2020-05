Coronavirus – Milan, Calabria e Bennacer hanno svolto i test medici

MILAN NEWS – Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, il terzino Davide Calabria ed il regista Ismaël Bennacer si sono sottoposti questa mattina alle visite mediche presso la clinica ‘La Madonnina‘ di Milano: test propedeutici alla ripresa dell’attività sportiva, in ossequio a tutti i controlli previsti per contrastare il possibile contagio da coronavirus. Calabria e Bennacer, quindi, torneranno ad allenarsi individualmente al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA) nel corso dei prossimi giorni. SCONTRO TRA PAOLO MALDINI E RALF RANGNICK: CLICCA QUI PER CONOSCERE L’OPINIONE DEI TIFOSI DEL MILAN >>>

