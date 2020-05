LIVE Blog – Maldini vs Rangnick, i tifosi del Milan sui social: “Che circo”

MILAN NEWS – Ralf Rangnick, attuale responsabile dell’area sportiva del gruppo ‘Red Bull‘, nelle ultime ore, ha ribadito, ancora una volta, di aver avuto contatti con il Milan in vista della prossima stagione. Per accettare la proposta rossonera, però, Rangnick vorrebbe pieni poteri gestionali, tanto sportivi (quindi da allenatori) quanto tecnici (quindi decidere al 100% in sede di mercato).

Oggi, poi, ai microfoni dell’ANSA, Paolo Maldini, attuale direttore tecnico del Milan, ha sbottato, invitando Rangnick ad imparare a rispettare i professionisti come lui che, pagati dal club di Via Aldo Rossi, si stanno adoperando per finire al meglio la stagione e sottolineando come il tedesco abbia compiuto una vera e propria invasione di campo non richiesta.

Ma cosa ne pensano, del duro scontro tra Maldini e Rangnick, i tifosi del Milan? Abbiamo fatto una breve ricerca sui social e raccolto idee, pensieri, commenti ed opinioni dei sostenitori rossoneri …

Intanto, sul fronte mercato, si attende sempre di capire quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic. PER LE ULTIME SULLO SVEDESE, CLICCA QUI >>>