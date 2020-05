Calciomercato Milan – Ibrahimovic all’Hammarby? “C’è una possibilità”

CALCIOMERCATO MILAN – Come ricordato da ‘Repubblica‘ questa mattina in edicola, oggi Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, centravanti svedese del Milan, fa ritorno a Milano dopo essere stato due mesi in Svezia dalla famiglia visto lo stop al calcio giocato nel nostro Paese per l’emergenza coronavirus.

Il futuro di Ibrahimovic, il cui contratto con il club di Via Aldo Rossi scadrà però al termine di questa stagione, resta incerto. Le voci su un suo possibile addio al Diavolo sono alimentate, tra l’altro, dalle dichiarazioni di Jesper Jansson, direttore sportivo dell’Hammarby, squadra con la quale Ibra si è allenato in questo periodo e club del quale è socio, ai microfoni di ‘Expressen‘.

"Credo che ci sia una possibilità per Zlatan", ha dichiarato il D.S. della società di Stoccolma, in merito l'eventualità che Ibrahimovic, nella prossima stagione, vesta la maglia biancoverde tornando, quindi, a giocare in Allsvenskan dopo gli esordi nel Malmö.