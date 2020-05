Calciomercato Milan – Petersson: “Ibrahimovic all’Hammarby è possibile”

CALCIOMERCATO MILAN – Martin Petersson, giornalista svedese di TV4, ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic. L’opzione Hammarby non è affatto da scartare per Petersson che, ai microfoni di ‘AFP’, è certo che il classe 1981 voglia raggiungere un obiettivo mai raggiunto in carriera: “L’Hammarby potrebbe essere ben più di un opzione nel futuro di Ibrahimovic. A lui manca ancora un trofeo, oltre alla Champions League, ed è chiaramente il titolo di campione di Svezia. Forse potrebbe tentare di conquistarlo?”.

