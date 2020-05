Calciomercato Milan – Tonali dice sì all’Inter: i nerazzurri accelerano

CALCIOMERCATO MILAN – Non è ormai un mistero che il Milan sia interessato a Sandro Tonali per la prossima stagione. Sul classe 2000 però ci sono tutti i migliori club d’Europa e non sarà facile avere la meglio sulla concorrenza. Anzi, sembra ci sia già qualcuno che sta muovendo passi concreti per il giocatore. Secondo quanto riferisce ‘Il Corriere dello Sport’, l’Inter starebbe accelerando in maniera decisa per il giocatore e ne avrebbe addirittura incassato il gradimento.

L’idea nerazzurra è quella di un’operazione in ‘stile Barella’: prestito con obbligo di riscatto più bonus legati alle presenze. Una strategia che punta ad ammorbidire il prezzo del centrocampista del Brescia, valutato circa 50 milioni di euro.

Intanto ci sono delle anticipazioni sul possibile staff di Ralf Rangnick al Milan, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓