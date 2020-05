Calciomercato Milan – Ibrahimovic torna lunedì, ma il futuro è un rebus

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic lunedì sarà in Italia. Lo svedese dovrà sottoporsi, come da protocollo, a due settimane di quarantena domiciliare e successivamente potrà essere nuovamente a disposizione di Pioli.

La vera incognita a questo punto è quella relativa al futuro. Ibrahimovic, infatti dovrà discutere con Ivan Gazidis e decidere se continuare a vestire la maglia rossonera. Zlatan potrebbe restare anche con Ralf Rangnick: né lui e né l’attaccante avrebbero posto veti reciproci. Il dato di fatto, però, è che il tedesco è abituato a lavorare con i giovani e senza primedonne. A tal proposito, c’è un precedente relativo a Raul ai tempi dello Schalke 04: la convivenza iniziò bene con la semifinale di Champions e la vittoria della Coppa di Germania, ma l’esperienza poi si chiuse male, visto che l’ex attaccante bollò come insopportabili i metodi del tecnico.

Ma qual è il calcio di Rangnick? Il suo football è fatto di pressing, velocità e ripartenze. Il sistema di riferimento è il 4-4-2, con gli esterni che in fase di possesso si alzano in linea con gli attaccanti. Partendo da queste considerazioni, Castillejo, Rebic e Rafael Leao potrebbero essere valorizzati dall’allenatore, così come Calhanoglu, che in passato è stato a un passo dal suo Lipsia.

Al di là comunque della permanenza di Ibrahimovic, il Milan ha bisogno di un altro attaccante. Nel mirino c'è Luka Jovic, anche se ieri ha riportato la frattura dell'osso del calcagno del piede destro: due mesi di stop. Il costo del cartellino dovrebbe aggirarsi intorno ai 40-50 milioni. Il club rossonero sta pensando di proporre al Real Madrid un prestito con obbligo di riscatto o altre formule alternative da sfruttare.