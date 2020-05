Juventus, Chiellini: “Balotelli è una persona negativa. Mi ha deluso”

ULTIME NEWS – Giorgio Chiellini, difensore della Juventus e della Nazionale, nella lunga intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, ha attacco duramente Mario Balotelli del Brescia. Ecco le sue parole: “Balotelli? Mi ha deluso veramente. Confermo quanto scritto in ‘Io, Giorgio’. Balotelli è una persona negativa, senza rispetto per il gruppo. In Confederations Cup contro il Brasile, nel 2013, non ci diede una mano in niente, roba da prenderlo a schiaffi. Per qualcuno era tra i primi cinque al mondo, io non ho mai pensato neppure che potesse essere tra i primi dieci o venti”.

Sulla ripresa della Serie A: "Se ricomincerà? Non ne ho idea. Questa pandemia ci sta insegnando a vivere il presente, ad adattarci a cambiamenti quotidiani, a ragionare su un futuro di due mesi al massimo. Avevamo comunque bisogno di ripartire, non è semplice e l'ho notato in compagni più giovani di me. Se penso a tre mesi senza tifosi mi passa la voglia. Ci vorrà una forza mentale sovrumana e difatti mi chiedo: ma perché lo devo fare? Ma anche: e perché no? È il nostro lavoro e dobbiamo adattarci, come anche a tutto il resto".