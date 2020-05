Allenatore Milan – Rangnick, sciolti gli ultimi dubbi: ecco il suo ruolo

MILAN NEWS – Come viene riportato da Tuttosport, Ralf Ragnick con ogni probabilità siederà sulla panchina nel Milan la prossima stagione. La prova sono le sue parole, che continuano a cambiare: prima negazioni assolute, poi timide ammissioni, quindi l’affermazione di freddi contatti e infine l’apertura. “Hanno chiesto se ci fosse la possibilità di collaborare – ha detto Rangnick alla Bild -. Di conseguenza ho informato la Red Bull e successivamente ci sono stati colloqui con il mio procuratore. Non posso escludere del tutto che andrò al Milan. Al momento però il club e il campionato hanno altri problemi”.

Probabilmente non si può mettere la mano sul fuoco, ma è difficile pensare Rangnick si sia esposto a tal punto senza avere certezze in mano. Oltre non si poteva andare, visto che in teoria c’è ancora una stagione da concludere, ma gli annunci ufficiali verranno fatti a tempo detto. Ogni volta che Rangnick affronta il tema della panchina rossonera (è successo già tre volte nel giro dell’ultimo mese) aggiunge una ammissione, una mezza verità che assomiglia tanto a una tessera del puzzle che si incastra. Davvero difficile che a questo punto si torni indietro.

Ma quale sarà il ruolo di Rangnick? Il tedesco assumerà un incarico inedito in Italia ma molto utilizzato all’estero, cioè quello di allenatore e di direttore tecnico. Non caso, infatti, Gazidis ha lavorato diversi anni all’Arsenal, dove Wenger ricopriva il doppio ruolo. A questo punto la figura di Paolo Maldini diventa inutile, a meno che non cambi ruolo, cosa difficile da accettare per l’ex capitano. Per quanto riguarda Ibrahimovic, Rangnick non vuole chiudere le porte a priori allo svedese, anche se per la società il modello giovani dell’Ajax resta l’esempio da seguire. Il tedesco, intanto, ha scritto un messaggio Whatsapp in italiano, continua a leggere >>>