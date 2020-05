MILAN NEWS – International Nurses Day, l’omaggio rossonero | Video

VIDEO MILAN – Oggi, 12 maggio, è tempo di International Nurses Day, la Giornata Internazionale delle Infermiere: il Milan, in un video pubblicato sui propri canali social ufficiali, ha voluto ringraziarle tutte, specialmente in questo periodo di fiera lotta contro la diffusione ed il contagio da coronavirus. Nella clip alcuni calciatori del Diavolo, oltre a tante persone, hanno voluto ringraziare per il loro operato anche tutti i medici ed il personale sanitario impegnato nel contrasto al CoVid_19.

