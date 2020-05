Caos allenamenti: anche il Milan dice no alle sedute collettive da lunedì

MILAN NEWS – Secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, Milan, Inter, Napoli e Roma hanno fatto sapere che lunedì non riprenderanno gli allenamenti collettivi, ma anche Torino, Verona, Brescia, Genoa e Sampdoria sarebbero sulla stessa posizione. Sono pronte, ma restano in attesa di novità, invece, Juventus, Fiorentina e Atalanta.

Il calcio, infatti, è in rivolta e nel mirino è finito il protocollo del Comitato tecnico scientifico che viene considerato troppo stringente. Il Corriere spiega che giocatori e allenatori sono contro il ritiro, le società sono contro l’organizzazione del ritiro, mentre i medici si sono detti contrari alla responsabilità civile e penale che cadrebbe su di loro in caso di positività di qualche atleta.

Intanto, l’ex rossonero Eranio ha parlato dell’amico Maldini: continua a leggere>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓