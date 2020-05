Eranio: “Maldini? Difficile immaginare un suo futuro al Milan”

MILAN NEWS – Stefano Eranio, ex calciatore del Milan, ha le idee chiare sul futuro rossonero di Paolo Maldini. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di ‘Calciomercatoweb.it‘: “Il futuro di Maldini? Oggi ci sono queste voci su Rangnick, ma se la società non procede con delle smentite, è difficile immaginare un futuro di Paolo al Milan. Poi leggo che il tedesco vorrebbe rivoluzionare un po’ tutto l’ambiente, portando con sé almeno venti persone da piazzare tra giovanili e staff tecnico. Starà al Milan, in ogni caso, capire quale soluzione adottare per riprendersi”. Intanto Zlatan Ibrahimovic rispolvera la sua ‘umiltà’ sui social: ecco il suo post, continua a leggere >>>

