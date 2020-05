L’umiltà di Ibrahimovic: “Dio è tornato e vi guarda”

MILAN NEWS – “God iZ back and watches over you”. Tradotto letteralmente: Dio è tornato e vi guarda. Il post pubblicato su Instagram da Zlatan Ibrahimovic, fotografato di spalle a petto nudo sul balcone dell’appartamento di Milano mentre guarda dall’alto il capoluogo lombardo.

Un post in pieno stile Zlatan, dopo che oggi pomeriggio aveva fatto una diretta – poi rimossa – da Milanello in cui sembrava aver lanciato nuovamente un messaggio alla società: per saperne di più, continua a leggere>>>