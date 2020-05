Ibrahimovic su Instagram: “La mia passione, il mio lavoro…ricordatevelo”

MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic è intervenuto sul suo profilo Instagram facendo una diretta e inquadrando i lavori di manutenzione dei campi di Milanello, dove si trova attualmente in quarantena dopo essere tornato dalla Svezia.

Prima di chiudere il video, Ibrahimovic ha inquadrato lo stemma del Milan, pronunciando queste parole in inglese: “My passion, my work…remember this”. A cosa e a chi si riferisce questo messaggio? Un messaggio d’amore verso il Milan o verso il calcio in generale che è la sua passione e il suo lavoro? Le interpretazioni sono molteplici, e come sempre Zlatan lascia tutti con dei dubbi.

Nel frattempo, le notizie che ci giungono sul suo futuro in rossonero, non sono positive. Lo stesso Ibrahimovic infatti sembra sempre più lontano dal Milan. Per saperne di più al riguardo, clicca qui >>>