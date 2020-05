Calciomercato Milan – Ibrahimovic sempre più lontano

CALCIOMERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. Più passano i giorni e più lo svedese sembra allontanarsi definitivamente dal club rossonero.

Come noto, Ibrahimovic ha un contratto in scadenza a giugno, ma la sensazione è che non ci sarà alcun rinnovo, soprattutto dopo che l’addio di Paolo Maldini sembra certo a fine stagione. Zlatan è perplesso per tutto questo caos che si è venuto a creare dal momento del suo ritorno e vorrebbe tornare in Svezia, in modo da chiudere la carriera all’l’Hammarby. Ibrahimovic potrebbe rimanere anche in Italia, ma in altre squadre che lo hanno già contattato in passato. La storia con il Milan sembra essere definitivamente chiusa, a meno di colpi di scena. Intanto Maldini e Massara sono presenti a Milanello, continua a leggere >>>