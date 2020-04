Serie A – Diritti TV, ipotesi sconto nel 2020/2021 per Sky e DAZN

NEWS SERIE A – Come riporta il Corriere dello Sport, in attesa di capire se la nostra Serie A potrà ripartire, l’assemblea della Lega si trova a discutere anche del delicato tema legato ai diritti TV.

Sky e DAZN, hanno già saldato il pagamento per la stagione 2019/20 per l’80% del totale (1,3 miliardi di euro), e devono versare l’ultima rata alla Serie A. L’ipotesi che sta prendendo piede, è quella che i broadcaster paghino la cifra che manca da saldare (circa 233 milioni) per questa stagione, ottenendo uno sconto per la stagione 2020/2021. Tutto questo, per far respirare le casse dei club e della Lega stessa. Questa soluzione, è stata adottata anche in Germania.

