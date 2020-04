Nuovo stadio, problema cubature: Milan e Inter non si smuovono

NUOVO STADIO – Ieri c’è stato un nuovo incontro tra i club e il Comune di Milano sul tema nuovo stadio. Per quanto riguarda il punto della rifunzionalizzazione di San Siro sono stati fatti altri passi in avanti, mentre sul problema cubature Milan e Inter non si smuovono dalle loro idee. Sul progetto presentato a luglio, infatti, le cubature erano 180mila metri cubi e da quel punto le società non hanno intenzioni di scendere.

Il piano regolatore ha un indice di edificabilità di 0,35, i club sono a 0,63, ma per Milan e Inter un piano così importante si regge economicamente solo con questi numeri. Probabile che le parti si riaggiorneranno già la prossima settimana.

