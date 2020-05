Milan, Kessié al palo: ancora bloccato in Costa d’Avorio

MILAN NEWS – Il ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina ha ricordato come oggi torni Zlatan Ibrahimovic in Italia. Lo svedese rientra nel nostro Paese dopo aver trascorso due mesi in Svezia dalla famiglia, allenandosi con l’Hammarby, visto lo stop al calcio giocato per l’emergenza coronavirus. Si sottoporrà, come da Decreto del Governo, a 14 giorni di quarantena prima di potersi allenare a Milanello.

Nulla da fare, invece, per Franck Kessié, centrocampista ivoriano classe 1996, ancora fermo al palo: il ‘CorSport‘ ha spiegato come Kessié non riesca, al momento, a lasciare il suo Paese d’origine, la Costa d’Avorio, per via della chiusura delle frontiere. Riuscirà a far ritorno in Italia soltanto una volta che queste verranno riaperte. ECCO, INTANTO, COME PROCEDONO GLI ALLENAMENTI INDIVIDUALI A MILANELLO >>>